В Свердловской области за выходные в 10 раз сократилась площадь лесных пожаров

Борьбу с огнем продолжают вести 149 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области за минувшие выходные в 10 раз сократилась площадь лесных пожаров. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. В том числе специалистами были ликвидированы крупные возгорания в Сосьвинском районе.
- Локализованы и не распространяются возгорания в Гаринском, Невьянском и Сосьвинском районах на общей площади 67 гектаров, - рассказали в департаменте информполитики.
С огнем продолжают бороться 149 человек, задействовано 14 единиц техники.
Также в департаменте информполитики сообщили, что в выходные дни по всему региону прошло 130 профилактических противопожарных рейдов во время которых провели 548 бесед и вручили порядка 380 листовок, напоминающих о правилах.
Напомним, на всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.
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