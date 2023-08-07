В Кольцово не смог взлететь самолет

Инцидент произошел утром 7 августа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет, направляющийся в Москву, не смог взлететь. Инцидент произошел утром 7 августа. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Причиной возврата судна «Уральских авиалиний» стала техническая неисправность самолета. К счастью, во время посадки ни один пассажир не пострадал. Жалобы также не поступали.
- Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия. Соблюдение прав пассажиров на контроле прокуратуры, - отметили в ведомстве.
«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службе авиакомпании. На момент публикации ответа от «Уральских авиалиний» не поступило.
Ранее в Екатеринбурге самолет до Астаны задержали на 11 часов. На рейс авиакомпании Red Wings были зарегистрированы 86 пассажиров. Их заранее предупредили о задержке вылета. Тех, кто приехал в аэропорт раньше, разместили в гостинице «Азимут».
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