Продажи ипотеки на Среднем Урале выросли на треть

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Клиенты ВТБ в Свердловской области за январь-июль оформили ипотечные кредиты на 14 млрд рублей. По сравнению с результатами семи месяцев 2022 года объемы продаж жилищных кредитов выросли на треть. На выдачи по льготным госпрограммам приходится примерно 40% предоставленных за семь месяцев займов – 5,5 млрд рублей. Более половины этой суммы, 2,9 млрд рублей, составляет семейная ипотека, 2,3 млрд рублей – кредиты на приобретение жилья в новостройках, оставшаяся часть - ипотека для ИТ-специалистов.

- Льготная ипотека по-прежнему выступает основным фактором развития рынка новостроек и главным инструментом поддержки клиентов, приобретающих первичную недвижимость. По сравнению с семью месяцами 2022 года объемы выдачи ипотеки нашим клиентам по госпрограммам на Среднем Урале выросли на 20%. При этом с начала года сохраняется тренд на перераспределение спроса заемщиков на «семейную программу» с «льготной ипотеки для всех», ранее выступавшей драйвером выдач кредитов с господдержкой. Основная причина – модернизация программы в начале года: теперь получить средства по льготной ставке могут все семьи с двумя несовершеннолетними детьми, - комментирует управляющий банком в Свердловской области Валентина Жильцова.

Во всех банках за семь месяцев текущего года россияне оформили ипотеку на 3,6 трлн рублей, что на 63% превышает результат за аналогичный период 2022 года и на 15% – рекордного 2021-го. С учетом текущей динамики спроса на жилищные кредиты, в этом году их объем впервые в истории России может значительно превысить 6 трлн рублей.