В Нижнем Тагиле при взрыве моторной лодки пострадал подросток

Подросток получил ожоги 8% тела. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле взорвалась моторная лодка «Амур». Инцидент произошел днем 6 августа. В ЧП пострадал 14-летний подросток и его отец. Об этом сообщает издание TagilCity.ru.

Загорелся один квадратный метр. Тушить возгорание прибыла бригада из шести спасателей и две пожарные машины.

- Поврежден моторный отсек моторной лодки. Возгорание потушено населением первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарных подразделений, - рассказали в МЧС.

Молодого человека госпитализировали с ожогами 8% тела. Полученные травмы оцениваются как среднетяжелые. Отцу мальчика помощь медиков не понадобилась. Очевидцы помогли потушить возгорание. Предполагается, что пожар мог произойти из-за неисправности механизмов мотора. Сейчас дознаватели проводят проверку.

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