Прокуратура начала проверку после ДТП с подростками в Первоуральске

Фото: УГИБДД по Свердловской области
После ДТП с подростками в Первоуральске прокуратура начала проверку.
- Прокуратура Первоуральска взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП с каршеринговым автомобилем, в салоне которого находились четверо несовершеннолетних, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В прокуратуре сообщили, что девушка не выбрала безопасную скорость, не учла конкретные дорожные условия, в связи с чем допустила съезд с дороги с последующим наездом на препятствие.
Напомним, 19-летняя девушка на каршеринговой машине Volkswagen Polo влетела в дерево вечером 6 августа. В ДТП пострадали водитель и четверо подростков в возрасте 16-17 лет, которые ехали с ней. Девушку, находившуюся за рулем, и одного из пассажиров с различными травами доставили в больницу. Остальным подросткам оказали помощь и отпустили домой.
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