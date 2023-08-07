Свердловчане завалили мусором берег озера Балтым

На мусор пожаловалась свердловчанка. Фото: Сообщество «Черный список Екатеринбург»

Жители Свердловской области превратили берег озера Балтым в свалку. На лес, заваленный мусором, пожаловалась уралочка. Об этом она сообщила во «ВКонтакте» в сообществе «Черный список Екатеринбург».

Груду мусора, которым окружено озеро, девушка заметила 6 августа. По словам свердловчанки, еще в начале лета такой свалки было, сейчас же отдыхающие превратили место отдыха в свинарник.

Груду мусора, которым окружено озеро, девушка заметила 6 августа. Фото: Сообщество «Черный список Екатеринбург»

- Хочется обратиться не только к свиньям, которые это все оставляют, а ко всем людям, которые там отдыхают, озеро очень чистое и не хочется в следующий раз плавать в бутылках, - делится очевидица.

Отметается также и то, что в лесу и рядом с озером нет мусорных баков, куда туристы могли бы складывать отходы. Но, по словам недовольной свердловчанки, все это можно увозить с собой, не отставляя на природе.

В лесу и рядом с озером нет мусорных баков. Фото: Сообщество «Черный список Екатеринбург»

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