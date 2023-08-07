В Екатеринбурге осудили охранника, укравшего из школы технику на 413 тыс. рублей

Мужчина признался в содеянном Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед судом предстал охранник, работавший в школе №83. Рецидивист вынес из учреждения оргтехнику на несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В ночь с 8 по 9 января мужчина, находившись в школе, проник в учебный кабинет. Оттуда он вынес планшеты, компьютеры, видеокамеру, ноутбуки, микшерный пульт и другое. Сумма украденного превысила 413 тысяч рублей.

- Кроме того, рецидивист похитил денежные средства, принадлежащие директору и заместителю директора школы, на общую сумму свыше шести тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Технику мужчина сдал в ломбард. Полученные за это деньги он потратил на личные нужды. После кражи охранник поехал в Пермь. Однако до цели он не доехал, по пути его с поезда сняли полицейские. Мужчина признался в содеянном. Вину полностью признал.

Железнодорожный суд Екатеринбурга приговорил рецидивиста к двум годам и трем месяцам колонии строгого режима вместе с ограничением свободы на 1,5 года. Приговор пока не вступил в силу.

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