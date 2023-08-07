Спасатели предупредили о непогоде 7 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели продлили штормовое предупреждение из-за непогоды в Свердловской области. В регионе 7 августа ожидаются сильные дожди и ветер до 15 метров в секунду.

- Соблюдайте меры безопасности! - напоминают в МЧС Свердловской области.

Всем, кого непогода застанет в помещении, желательно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а также отключить электроприборы. Во время ударов молнии не стоит подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне.

Автомобилистам напоминают о том, что подтопленные во время непогоды участки лучше не пытаться преодолеть.

- Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание, - рекомендуют в МЧС.

Также в период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.

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