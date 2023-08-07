В Полевском простятся с 41-летним мобилизованным, погибшим на СВО

Михаил Трофимов погиб 26 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском простятся с 41-летним Михаилом Трофимовым, погибшим на СВО. Об этом рассказали в группе во «ВКонтакте» администрации Полевского городского округа.

- Глава и Администрация Полевского городского округа выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким Трофимова Михаила, - сообщили в мэрии. - 26 июля рядовой добросовестно выполнял боевые задачи в должности наводчика стрелкового отделения. Возле населенного пункта Райгородок Сватовского района ЛНР в ходе выполнения оборонительных задач попал под интенсивный артиллерийский и минометный обстрел, получил множественные осколочные ранения.

Также в мэрии рассказали, что Михаил Трофимов окончил Полевское профессионально-техническое училище №86 в 2000 году. С 2000 по 2002 год проходил военную службу по призыву в должности пулеметчика.

В сентябре 2022 года Михаил Трофимов был мобилизован и отправлен для прохождения военной службы в отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду.

Министерство обороны РФ, администрация Полевского городского округа оказывает необходимую помощь родным Михаила Трофимова.

Прощание состоится 7 августа в 13:00 в ритуальном зале в пер. Больничный, 13. Захоронение пройдет на Южном кладбище.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru