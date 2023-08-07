В 2023 году в Свердловской области снизился уровень преступности

Всего за шесть месяцев текущего года было зарегистрировано 25,1 тысяч преступлений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за первую половину 2023 года снизился уровень преступности. По сравнению с предыдущим годом преступлений стало меньше на 4,6%. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Всего за шесть месяцев текущего года было зарегистрировано 25,1 тысяч преступлений. Из них 47% это преступления небольшой тяжести, 27,5% - тяжкие и особо тяжкие.

- Сократилось число зарегистрированных преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, на 8,5 %, средней тяжести – на 10 %, и, напротив, на 9,6 % возросло число тяжких преступлений, на 8,2 % – особо тяжких, - рассказали в ведомстве.

За период были убиты 257 человек, тяжкий вред был причинен 428 людям. Больше половины зарегистрированных преступлений связаны с хищением чужого имущества. Из них путем мошенничества совершено 28,9%, грабежа – 2,3%, а разбоя – 0,4%.

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