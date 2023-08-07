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НовостиПроисшествия7 августа 2023 5:18

В Екатеринбурге убили девушку

В квартире на Сортировке убили девушку
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В убийстве подозревают молодого человека

В убийстве подозревают молодого человека

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Сортировке в ночь на 7 августа убили девушку. Об этом пишет E1.RU. По данным издания, все произошло в квартире многоэтажки на улице Надеждинской. В убийстве подозревают молодого человека.

- Парня уже задержали, - рассказал читатель E1.RU.

Причины произошедшего неизвестны. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий в СК по Свердловской области. На момент публикации материала ответ не поступил.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге подозреваемого в убийстве байкерши Натальи Смышляевой объявили в розыск.

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