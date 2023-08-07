В Екатеринбурге убили девушку

В убийстве подозревают молодого человека
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на Сортировке в ночь на 7 августа убили девушку. Об этом пишет E1.RU. По данным издания, все произошло в квартире многоэтажки на улице Надеждинской. В убийстве подозревают молодого человека.
- Парня уже задержали, - рассказал читатель E1.RU.
Причины произошедшего неизвестны. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий в СК по Свердловской области. На момент публикации материала ответ не поступил.
Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге подозреваемого в убийстве байкерши Натальи Смышляевой объявили в розыск.
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