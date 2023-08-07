Почти всю неделю столбики термометров будут показывать +27 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жаркая погода в Свердловской области продержится до выходных. Об этом сообщили в уральском гидрометцентре. По данным синоптиков, 8 августа похолодает до + 21…+23 градусов, но 9 августа воздух вновь прогреется до +25…+27 градусов. В выходные ожидается похолодание до +20 градусов.

Ранее метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказал, что осадки в регионе могут прекратиться уже с середины недели. Виной непогоды, как поясняет эксперт, стал слабоконтрастный атмосферный фронт.

Напомним, в Екатеринбурге утром 6 августа прошел мощный ливень. Осадков было так много, что сотрудники ГИБДД перекрывали улицы и стояли по щиколотку в воде.

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