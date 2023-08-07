Самые дефицитные специалисты - повара, врачи и фармацевты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опубликован рейтинг самых дефицитных специалистов в Свердловской области, составленный службой исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Согласно опубликованным данным, возглавили его повара, фармацевты и врачи - на одну вакансию приходится 0,8 резюме, что говорит об острой нехватке соискателей. Еще две специальности, где резюме открыто меньше, чем вакансий - это сварщики и слесари (по 0,9 резюме на вакансию).

Также в топ наиболее дефицитных специалистов на конец июля вошли токари (1,0 резюме на вакансию), автослесари (1,1), дворники, разнорабочие, прорабы, уборщики, администраторы магазинов (по 1,2) и другие.

Фото: hh.ru

- Показательно, что почти все специализации, вошедшие в топ-15 наиболее дефицитных, относятся к большой профессиональной группе рабочего и производственного персонала, - рассказала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая. - Предприятия региона остро нуждаются в синих воротничках, сегодня эту категорию вполне можно назвать производственной элитой, в том числе и с точки зрения предлагаемых зарплат.

Напомним, ранее мы писали, что Свердловская область вошла в десятку регионов, где в 2022 году работодатели сильнее других нуждаются в токарях, фрезеровщиках и шлифовщиках. К такому выводу пришли аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. По их данным, спрос на эти рабочие профессии в нашем регионе за год вырос на 73%.

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