После смерти ребенка в больнице Екатеринбурга возбуждено уголовное дело

Делом заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин Фото: Алексей БУЛАТОВ

После смерти шестилетнего мальчика в больнице Екатеринбурга возбуждено уголовное дело.

- Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщили в СК России.

Кроме того, делом заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе следствия и установленных обстоятельствах.

Напомним, ранее мы писали, что ребенок болел с декабря 2022 года. Родители бегали с сыном по больницам и давали ему выписанные медиками препараты, но это не помогло. Врачи каждый раз ставили мальчику все новые и новые диагнозы, которые якобы спровоцировали три вида герпеса, выявленные у мальчика.

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