В Екатеринбурге иномарка сбила мальчика на велосипеде

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии в результате которой пострадал девятилетний ребенок-велосипедист. Столкновение произошло вечером 6 августа на улице Титова.
- Водитель Ford Fusion двигался по улице Титова со стороны Ферганской. Он допустил наезд на велосипедиста, который пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора не спешившись, - сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
За рулем иномарки была 43-летняя женщина. Она пояснила, что применила экстренное торможение. Но избежать наезда ей все же не удалось. В результате аварии пострадавшего школьника доставили в детскую больницу.
Родителям напоминают о необходимости профилактических бесед с детьми о безопасном поведении на дороге. Сотрудники ГИБДД убедительно просят взрослых разъяснять школьникам о правилах движения на велосипеде, необходимости спешиваться через проезжую часть. Не лишним будет и напоминание об использовании защитной экипировки.
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