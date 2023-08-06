В Екатеринбурге иномарка сбила мальчика на велосипеде

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии в результате которой пострадал девятилетний ребенок-велосипедист. Столкновение произошло вечером 6 августа на улице Титова.

- Водитель Ford Fusion двигался по улице Титова со стороны Ферганской. Он допустил наезд на велосипедиста, который пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора не спешившись, - сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем иномарки была 43-летняя женщина. Она пояснила, что применила экстренное торможение. Но избежать наезда ей все же не удалось. В результате аварии пострадавшего школьника доставили в детскую больницу.

Родителям напоминают о необходимости профилактических бесед с детьми о безопасном поведении на дороге. Сотрудники ГИБДД убедительно просят взрослых разъяснять школьникам о правилах движения на велосипеде, необходимости спешиваться через проезжую часть. Не лишним будет и напоминание об использовании защитной экипировки.

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