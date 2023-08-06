Подозреваемого в убийстве байкерши из Екатеринбурга объявили в розыск

Сожитель погибшей женщины объявил награду в 100 тысяч рублей

В Екатеринбурге подозреваемого в убийстве байкерши Натальи Смышляевой объявили в розыск. Теперь Владимира Косинцева ищут силовики. Но жених женщины обратился ко всем уральцам. Поймавшему Владимира Косинцева обещается награда в 100 тысяч рублей. Об этом заявил мужчина погибшей Натальи Смышляевой.

- Подозреваемый в убийстве моей супруги ускользнул от силовиков. Я отложил 100 тысяч рублей на подарок Наташе в честь Дня рождения. И хочу отдать эти деньги тому, кто сможет найти мужчину, - передает слова жених Натальи портал E1.RU.

Как сообщает портал, доказательством станет фото на фоне подозреваемого в окружении полиции. Всех, кому известно местонахождение Владимира Косинцева просят обращаться в Следственный комитет по номеру 261–11–05.

Особые приметы: средний рост, плотное телосложение, возраст около 50 лет. Возможно передвигается на мотоцикле Yamaha 1271ЕА/66 или белом BMW с номером 333. Мужчина был одет в черную футболку с белой надписью, а также шорты болотного цвета.

В Следственном комитете официально не комментируют произошедшее.

Наталью Смышляеву искали с 19 июля. Однако позже ее тело нашли в квартире в доме на улице Фурманова. С Натальей Смышляевой простились 22 июля в родном Асбесте.

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