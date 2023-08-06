В Екатеринбурге из-за непогоды были перебои в работе светофоров

На больших перекрестках движение регулируют сотрудники ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за мощного ливня наблюдались проблемы в работе светофоров. Об этом предупреждает ГИБДД Екатеринбурга в соцсетях.

- Из-за непростых погодных условий происходят перебои электроснабжения. На некоторых перекрестках не работают светофоры. При их проезде водителям следует руководствоваться дорожными знаками, - сообщает городское отделение пропаганды.

В ведомстве добавляют, что водителям в непогоду необходимо снижать скорость, соблюдать дистанцию, и пользоваться противотуманными фарами. Пешеходы также должны быть внимательны при пересечении дорог и тротуаров.

Напомним, что из-за затопления улицы сотрудники ГИБДД перекрывали улицу Шефскую. Так как уровень воды был чрезмерно высоким. Водители оставляли автомобили на обочинах. В настоящий момент движение по этой дороге было возобновлено.

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