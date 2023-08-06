В Нижнем Тагиле водолазы достали тело 50-летнего мужчины

Фото: нижнетагильский Центр защиты населения

В Нижнем Тагиле водолазы достали из реки Тагил тело утонувшего мужчины. Известно, что он отдыхал на водоеме с приятелями. Ему было 50 лет. Об этом сообщает нижнетагильский «Центр защиты населения» в соцсетях.

Компания мужчин купалась в районе горы Шихан.

- С начала летнего сезона, это второй утонувший в состоянии алкогольного опьянения в этом месте, - сообщает «Центр защиты населения».

В Следственном комитете «КП-Екатеринбург» пообещали прокомментировать произошедшее позже.

Нижнетагильские спасатели напоминают о недопустимости купания в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, не стоит отдыхать в необорудованных местах.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru