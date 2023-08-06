В Екатеринбурге пять тысяч спортсменов под дождем пробежали марафон «Европа-Азия»

В этом году был установлен лимит на число участников до шести тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге несмотря на сильную грозу 6 августа состоялся легкоатлетический марафон «Европа – Азия». Спортсмены не побоялись луж на пути и ливня. Всего на старт вышло около пяти тысяч участников.

- Сегодня на старт вышло около пяти тысяч участников марафона, - передает слова организаторов портал 66.ru

В этом году был введен лимит на количество бегунов до шести тысяч человек. В этом году были представлены дистанции: 3, 10, 21,1 и 42,2 километра. Детский забег на 800 метров состоялся 5 августа.

Ради проведения легкоатлетического марафона в Екатеринбурге были перекрыты центральные улицы. Так как основные маршруты пролегают по центральной части города. Учатсникам марафона на финише вручали памятные подарки и медали.

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