На Пермском тракте образовалась пробка из-за ДТП с участием грузовиками

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Из-за аварии с грузовиками в районе Пермского тракта образовалась серьезная пробка. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области. Судя по кадрам, столкнулся грузовик и фура. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

- На 283 км автодороги «Пермь – Екатеринбург» произошло ДТП, сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины. Движение транспорта на месте инцидента затруднено, - сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Госавтоинспекторы регулируют движение на участке. Они по очереди пускают автомобили встречных направлений. Подробности аварии устанавливаются на месте.

Ранее, на Урале пьяная мать без водительских прав устроила ДТП. Женщина не рассчитала скорость и ее автомобиль опрокинуло. При этом, на заднем сиденье в детском кресле была ее пятилетняя дочка.

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