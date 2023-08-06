В Екатеринбурге полиция ищет женщину, укравшую нижнее белье на 30 тысяч рублей

Полицейские просят сообщить данные о женщине Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские ищут посетительницу магазина, которая прихватила с собой товар, но не заплатила. Кража произошла в одном из магазинов торгового центра на проспекте Космонавтов. Женщина подобрала одежду на сумму более 30 тысяч рулей. Видно, как женщина ходит по торговому залу и собирает в одну кучу понравившиеся ей вещи

- Посетительница направилась в примерочную, а оттуда на выход. Момент оплаты покупательница решила пропустить. Ее добычей стало женское и мужское нижнее белье. В настоящее время женщину, попавшую на записи камер наблюдения, разыскивают полицейские. Ей грозит уголовная ответственность за кражу, - сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.

Поиском похитительницы занимаются сотрудники отдела № 14. Если вы опознали женщину, то можете сообщить ее данные по телефону +7(919)37-38-445.

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