Завершены поиски 73-летней пенсионерки, пропавшей в Краснотурьинске

Женщина пропала еще 25 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске завершились поиски 73-летней Нины Петряевой. Полицейские и волонтеры разыскивали ее с 25 июля. Однако 6 августа МО МВД «Краснотурьинский» сообщил, что женщина была найдена мертвой.

Известно, что женщина 25 июля вышла из автобуса у бывшего магазина «Метелица» и домой не вернулась.

- Найдена. Погибла. Искренние соболезнования родным и близким, - сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Подробности смерти женщины не раскрывают. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий по поводу гибели женщины в пресс-службе Следственного комитета.

Ранее, отца брошенной девочки из Екатеринбурга нашли мертвым в кустах. По одной из версий, смерть мужчины могла быть вызвана злоупотреблением запрещенных веществ.

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