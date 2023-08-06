В Екатеринбурге из-за сильного ливня затопило улицы и есть перебои с электричеством

Из-за дождя часть улиц оказалась подтоплена
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге из-за сильных дождей залило дороги и тротуары. Так, как сообщают очевидцы, водой был залит двор на улице Старых Большевиков, 77.
На перекрестке дорог Сулимова – Советская также пешеходы не смогли выбрать место для пересечения улицы из-за хлынувшего потока воды. Кроме того, в поселке Пионерском наблюдаются проблемы с электричеством.
Как сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» в соцсетях, на улице Сулимова, 42 оказался затоплен подъезд.
- У нас бежит вода с потолка, по стенам, начиная с девятого этажа. Я живу на четвертом. Квартиры залило, подъезд. Электричество пока выключили. Воду убирали своими силами, - рассказывает подписчица сообщества.
Областное МЧС предупреждает о непогоде и сильных осадках 6 августа. При грозе возможно усиление ветра до 25 метров в секунду. Уральские спасатели просят быть бдительными и осторожными, а также закрывать окна и двери.
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