В Екатеринбурге из-за сильного ливня затопило улицы и есть перебои с электричеством

Из-за дождя часть улиц оказалась подтоплена Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за сильных дождей залило дороги и тротуары. Так, как сообщают очевидцы, водой был залит двор на улице Старых Большевиков, 77.

На перекрестке дорог Сулимова – Советская также пешеходы не смогли выбрать место для пересечения улицы из-за хлынувшего потока воды. Кроме того, в поселке Пионерском наблюдаются проблемы с электричеством.

Как сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» в соцсетях, на улице Сулимова, 42 оказался затоплен подъезд.

- У нас бежит вода с потолка, по стенам, начиная с девятого этажа. Я живу на четвертом. Квартиры залило, подъезд. Электричество пока выключили. Воду убирали своими силами, - рассказывает подписчица сообщества.

Областное МЧС предупреждает о непогоде и сильных осадках 6 августа. При грозе возможно усиление ветра до 25 метров в секунду. Уральские спасатели просят быть бдительными и осторожными, а также закрывать окна и двери.

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