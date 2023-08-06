В Екатеринбурге эскалатор в торговом центре едва не погубил собаку

Фото: предоставила Юлия Зынзюра

В Екатеринбурге на эскалаторе одного из торговых центров пострадал йоркширский терьер по кличке Гучи. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала владелица питомца Юлия. Несчастный случай произошел, когда ребенок Юлии оставил питомца на ступенях. Детская невнимательность едва не стоила жизни малышу.

- Эскалатор затянул лапу Гучи. Молодой парень подбежал и отключил движение. Затем вызвали на место монтажника. Он прибежал, откатил лестницу. Лапу удалось освободить, затем нам принесли аптечку, помогли обработать раны. Ветеринар сказал, что нам крупно повезло и собака не получила перелом, - рассказала «КП-Екатеринбург» Юлия.

В настоящий момент с Гучи все в порядке. Рваные раны удалось оперативно зашить. На еще одной лапе у питомца остались гематомы.

Юлия отмечает, что взрослым тоже нужно проявлять бдительность и напоминать детям о правилах безопасности на эскалаторе. По ее мнению, представители торгового центра оперативно отреагировали на происшествие и помогли предотвратить беду.

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