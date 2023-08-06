В Екатеринбурге из-за ливня перекрыли улицу Шефскую

Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге из-за мощного ливня затопило дорогу на улице Шефской. Непогода обрушилась на Екатеринбург утром 6 августа. Автовладельцев предупредили об опасном уровне воды на дороге. На дорогах города дежурят сотрудники ГИБДД.
- По улице Шефской со стороны Егоршинского подхода под мостом подтопление проезжей части из-за дождевой воды. Вводится ограничение на движения. Данный участок закрыт. Водителей просим искать пути объезда, - сообщает ГИБДД Екатеринбурга.
В областном МЧС вынесли экстренное предупреждение о непогоде. Спасатели просят екатеринбуржцев быть внимательными, так как в утренние часы будут сохраняться плохие погодные условия.
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