В Екатеринбурге из-за ливня перекрыли улицу Шефскую

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге из-за мощного ливня затопило дорогу на улице Шефской. Непогода обрушилась на Екатеринбург утром 6 августа. Автовладельцев предупредили об опасном уровне воды на дороге. На дорогах города дежурят сотрудники ГИБДД.

- По улице Шефской со стороны Егоршинского подхода под мостом подтопление проезжей части из-за дождевой воды. Вводится ограничение на движения. Данный участок закрыт. Водителей просим искать пути объезда, - сообщает ГИБДД Екатеринбурга.

В областном МЧС вынесли экстренное предупреждение о непогоде. Спасатели просят екатеринбуржцев быть внимательными, так как в утренние часы будут сохраняться плохие погодные условия.

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