В Екатеринбурге выставили на продажу старый дом по цене квартиры в элитной новостройке

Фото: сайт объявлений «Циан»

В Екатеринбурге владельцы выставили на продажу старый деревянный дом по цене в 21, 5 миллион рублей. За такую цену предлагается жилье площадью в 42 квадратных метра и участок в две сотки.

- Благоустроенный, теплый дом с двумя комнатами. В нем кухня-гостиная, коридор (1/2 дома). Во дворе – гараж с ямой, теплица и насаждения, - сообщается в описании к объявлению.

Сам дом располагается на улице Депутатской в Юго-Западном районе. Кстати, его цена сопоставима с квартирой в элитной новостройке. А дома подобного метража в других районах города стоят около 10 миллионов рублей.

Ранее в Екатеринбурге продавали квартиру за 17 миллионов рублей с интерьером, как во дворце. Ее площадь – 90,3 квадратных метра.

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