Екатеринбург накрыло мощным ливнем

Осадки заставили екатеринбуржцев искать укрытие
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Екатеринбург 6 августа обрушились сильные дожди и грозы. Мощные осадки подтопили дороги и тротуары. Из-за чего пешеходам даже приходилось искать обходные пути. При этом, в Екатеринбурге сохраняется комфортная температура воздуха до +22 градусов.
Ранее, спасатели МЧС предупреждали о непогоде, надвигающейся на Свердловскую область. Жителей региона просят быть осторожными и закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия.
- По данным синоптиков, в ближайший час местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, крупный град, усиление ветра до 25 метров в секунду, - сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в своем telegram-канале.
Владельцам автомобилей спасатели напоминают о том, что во время сильного дождя не стоит преодолевать подтопленные участки. В МЧС рекомендуют включить аварийные огни и переждать ливни.
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