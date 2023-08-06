Екатеринбург накрыло мощным ливнем

Осадки заставили екатеринбуржцев искать укрытие Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Екатеринбург 6 августа обрушились сильные дожди и грозы. Мощные осадки подтопили дороги и тротуары. Из-за чего пешеходам даже приходилось искать обходные пути. При этом, в Екатеринбурге сохраняется комфортная температура воздуха до +22 градусов.

Ранее, спасатели МЧС предупреждали о непогоде, надвигающейся на Свердловскую область. Жителей региона просят быть осторожными и закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия.

- По данным синоптиков, в ближайший час местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, крупный град, усиление ветра до 25 метров в секунду, - сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в своем telegram-канале.

Владельцам автомобилей спасатели напоминают о том, что во время сильного дождя не стоит преодолевать подтопленные участки. В МЧС рекомендуют включить аварийные огни и переждать ливни.

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