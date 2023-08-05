В Екатеринбурге пенсионер отдал лжепровайдеру около 700 тысяч рублей

Злоумышленник перевел с банковского счета пенсионера около 700 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 60-летний пенсионер лишился крупной суммы, поверив лжепровайдеру. Злоумышленник позвонил мужчине по телефону и сообщил, что сотовой компанией проводится подключение вышек 5G. Также он заявил, что ему необходимо настроить сим-карту во избежание несанкционированной смены абонентских номеров.

- Лжеспециалист пояснил собеседнику, что для этого необходимо установить специальное мобильное приложение, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу. - Мужчина согласился и под диктовку звонившего выполнил все его указания, после чего предоставил неизвестному доступ к своему телефону.

С помощью удаленного доступа к мобильному пенсионера злоумышленник перевел с его банковского счета около 700 тысяч рублей, которые тот брал в кредит. Приложение после этого оказалось заблокировано.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах».

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