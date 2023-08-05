В Ирбите из-за ярмарки перекроют дорогу

Проезд будут перекрыт до 13 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите из-за выставки-ярмарки перекроют дорогу. Об этом предупредили в Госавтоинспекции.

- Просим автомобилистов с пониманием отнестись к введенным ограничениям и планировать маршруты объезда заранее, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Будут перекрыты улица Красноармейская от Ленина до Орджоникидзе, улица Орджоникидзе от Красноармейской до Кирова, улица Ленина от Володарского до Карла Маркса и улица Кирова от Ленина до Советской.

Ограничения будут действовать с 18:00 5 августа до 00:00 13 августа. Сама ярмарка пройдет с 11 по 13 августа.

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