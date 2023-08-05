Новые автобусы «Гортранс» должен получить до конца 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Гортранс» Екатеринбурга возьмет в лизинг 35 новых автобусов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. На поставку техники, согласно опубликованным данным, будет выделено более 979 миллионов рублей. Деньги на лизинг общественного транспорта будет выделен из бюджета Свердловской области.

В документах указано, что автобусы должны иметь 25-30 посадочных мест. При этом всего в салоне должно помещаться менее 80 человек. Все машины будут низкопольными и оборудованы газовыми двигателями.

Транспорт также должен быть оснащен валидаторами, системами спутниковой навигации и видеонаблюдения, оборудован устройством контроля внимания водителя.

Новые автобусы «Гортранс» должен получить до конца 2023 года.

Напомним, ранее председатель комитета по транспорту, организации движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM), что всего в 2023 - 2024 годах планируется обновить 95 единиц автобусов и с учетом этого обновить 80% автобусного парка.

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