В Екатеринбурге за 60 млн продают хостел в здании старинной усадьбы

Фото: база данных о недвижимости «Циан»

В Екатеринбурге выставили на продажу хостел, который находится в здании усадьбы «товарищества А. Печенкина и К» на улице Пушкина, построенной в XIX веке. За готовый бизнес владельцы просят 60 миллионов рублей.

- Современный интерьер, мебель обновлена, световая вывеска на фасаде здания. Отдельный вход с улицы Пушкина и через общий подъезд - 2 входа. Своя закрытая парковка на 4 машины. Прямые договоры с поставщиками услуг. Возраст бизнеса - 4 года, - указано в объявлении.

В хостеле шесть двухместных, 10 шести-десятиместных номеров, которые вмещают до 120 человек и номер квартира-студия. По словам владельцев, гостиница пользуется популярностью у гостей города и студентов.

Владельцы объяснили, что продают хостел в связи с переездом в другой регион.

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