Жители Екатеринбурга пожаловались на хозяев, содержащих собаку в ужасных условиях

Фото: группа во «ВКонтакте» «ЗооХелп»

В Екатеринбурге на Эльмаше в одном из частных домов хозяева содержат собаку в ужасных условиях. Об этом рассказала волонтер в группе во «ВКонтакте» «ЗооХелп».

- Ко мне подошла соседка и рассказала, что у других соседей живет собака в ужасных условиях. Они держат ее в закрытой полностью конуре размером примерно 1 метр на 1,5, есть небольшие щели и дыры чтобы дышать, - написала зоозащитница.

Будка пса заколочена так, что разглядеть животное у волонтера не получилось. По словам местных жителей, собаку кормят объедками и не дают соседям подкармливать ее.

- Собаку не выпускают, она сидит в этой тюрьме, ходит в туалет, ест и спит, - рассказывает волонтер. - На вопрос соседей, зачем им собака, отвечают: чтобы была, гавкала, когда приходят кто-то.

При этом, по словам соседей предыдущая собака, живущая у этих людей, умерла из-за того, что жила в таких условиях.

Сейчас зоозащитники планируют забрать собаку и обратиться в полицию.

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