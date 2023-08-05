Нижний Тагил получил более 600 млн на модернизацию газовых котельных

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Нижний Тагил получил из федерального бюджета более 600 миллионов на модернизацию пяти газовых котельных, износ которых составляет от 63 до 77%. До конца 2023 года они будут реконструированы и оснащены современным оборудованием для снижения выбросов в атмосферу.

- Эффект от снижения объема выбросов загрязняющих веществ в результате техперевооружения котельных будет виден по итогам двух лет эксплуатации, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Также там сообщили, что подрядной организацией уже проведено обследование котельных и разработана проектная документация. Кроме того, получены положительные заключения госэкспертизы. начаты строительно-монтажные работы.

Всего по заявке губернатора Свердловской области Егения Еуйвашева за два года Нижний Тагил получил из федбюджета в рамках проекта «Чистый воздух» 1,6 миллиарда рублей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru