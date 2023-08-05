Пермский тракт встал в огромную пробку

Затор образовывается из-за дорожных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Пермском тракте 4 августа водители встали в огромную пробку из-за дорожных работ. Затор растянулся на много километров. Об этом рассказали в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

- Пробка километров 20 от Ревды до Хомутовки, - рассказал подписчик группы.

Напомним, «Уралуправтодор» ведет масштабный капитальный ремонт Пермского тракта, благодаря которому вся дорога должна стать четырехполосной с разделением встречных потоков. Это необходимо для того, чтобы Р-242 могла принять дополнительный трафик, который придtт со скоростной магистрали М-12 Москва - Казань - Екатеринбург. Она будет примыкать к федеральной трассе в районе Ачита.

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