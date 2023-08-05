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НовостиПроисшествия5 августа 2023 6:58

В Екатеринбурге легковушка влетела в припаркованные машины

На Уралмаше водитель врезался в несколько припаркованных автомобилей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
ДТП произошло в ночное время

ДТП произошло в ночное время

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмаше ночью 4 августа водитель врезался в несколько припаркованных автомобилей. Об этом пишет E1.RU. Сигнализация разбудила владельцев машин. Они вышли на улицу, чтобы выяснить, что произошло. Из одного из автомобилей вытащили человека через окно. Однако чем все закончилось неизвестно.

В городском отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что в ДТП никто не пострадал.

Напомним, ранее в Екатеринбурге легковушка въехала в ресторан «Счастливые люди» на Ленина, 68. Как оказалось, водителя в момент ДТП в машине не было.

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