В Новоуральске мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой

Фото: УГИБДД Свердловской области

В Новоуральске вечером 4 августа произошло смертельное ДТП. 19-летний водитель Lada Granta на нерегулируемом перекрестке улиц Свердлова - Набережная при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Honda, движущемся во встречном направлении, и столкнулся с ним.

- Непредоставление преимущества в движении стало причиной смертельного ДТП, - рассказали в УГИБДД Свердловской области. - После столкновения автомобиль Lada Granta совершил опрокидование.

Водитель мотоцикла - 32-летний мужчина погиб на месте до приезда скорой. В иомент столкновения он был в мотошлеме. Парень, находившийся за рулем легковушки, не получил никаких травм. В ГИБДД установили, что он был трезв.

Госавтоинспекция призывает водителей при совершении маневра рассчитывать свои возможности и навыки управления, а также не создавать помехи для движения других транспортных средств.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru