Свердловский омбудсмен рассказала о бойцах из Режа, погибших на спецоперации

Бойцы из Режа геройски погибли на спецоперации
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей странице во «ВКонтакте» рассказала о бойцах из Режа, погибших на спецоперации.
- Реж и его села провожают в последний путь своих земляков: Александра Брюханова, Владимира Носкова и Федора Данилова. Владимир Носков - фельдшер из Черемисского, вынес с поля боя раненого и пошел за вторым, но этого не могли простить враги, - написала Уполномоченный по правам человека в Свердловской области. - Они расстреляли человека, выполнявшего гуманитарную миссию. Геройски погибли и Александр с Федором.
Суббота и воскресенье в Реже объявлены траурными днями. Приспущены флаги над всеми зданиями органов власти.
- Они прожили достойную жизнь и их подвиг мы должны помнить всегда, - отметила омбудсмен.
Напомним, ранее мы писали, что в Верхней Салде простятся с бойцом, погибшем в зоне специальной военной операции. Андрею Игошеву было 29 лет.
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