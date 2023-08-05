Свердловский омбудсмен рассказала о бойцах из Режа, погибших на спецоперации

Бойцы из Режа геройски погибли на спецоперации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей странице во «ВКонтакте» рассказала о бойцах из Режа, погибших на спецоперации.

- Реж и его села провожают в последний путь своих земляков: Александра Брюханова, Владимира Носкова и Федора Данилова. Владимир Носков - фельдшер из Черемисского, вынес с поля боя раненого и пошел за вторым, но этого не могли простить враги, - написала Уполномоченный по правам человека в Свердловской области. - Они расстреляли человека, выполнявшего гуманитарную миссию. Геройски погибли и Александр с Федором.

Суббота и воскресенье в Реже объявлены траурными днями. Приспущены флаги над всеми зданиями органов власти.

- Они прожили достойную жизнь и их подвиг мы должны помнить всегда, - отметила омбудсмен.

Напомним, ранее мы писали, что в Верхней Салде простятся с бойцом, погибшем в зоне специальной военной операции. Андрею Игошеву было 29 лет.

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