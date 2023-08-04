Слонихе Даше из Екатеринбургского зоопарка исполнилось 43 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

У слонихи Даши из Екатеринбургского зоопарка День рождения в первые выходные августа, в этом году - это 5 августа. Ей исполнилось 43 года, для слона это значительный возраст.

- Когда у Даши День рождения мы не знаем, поэтому отмечаем его в начале августа, когда она приехала в Екатеринбург, - рассказывают в социальных сетях зоопарка.

Слониха родом из Лаоса и родилась в 1980 году, а позже ее, в качестве дипломатического подарка, подарили нашей стране. Потом Даша работала в московском театре зверей, а когда она достигла пенсионного возраста ее перевезли в Екатеринбург. В городской зоопарк ее перевезли в августе 2007 года, отсюда и возникла традиция праздновать в августе.

Недавно «КП-Екатеринбург» рассказывала, что в зоопарке у пары восточных колобусов родился малыш с белоснежной шерстью. У обезьянок детеныш родился еще в мае, но посетителям его показали только когда он окреп.

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