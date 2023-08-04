В Екатеринбурге открылся фестиваль искусства из металлолома «Лом»

Фото: сайт трехсотлетия Екатеринбурга

В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль искусства из металлолома «Лом». Работы из необычных материалов можно посмотреть с 4 августа по 1 октября на улице Прониной, 54а в «Парке Лом».

Фестиваль проводится в городе двенадцатый раз. В этом году свои работы представили художники и скульпторы из России и Казахстана. Тем у скульптур было две: «Решетка – знак модернизма» и «Блеск и тень металла».

– Темы позволяют художникам пофантазировать и поэкспериментировать. К примеру, многие используют для создания скульптур различные сетки и решетки, а также работают с цветом металла и контрастами, – рассказала куратор фестиваля «ЛОМ» Елена Полякова.

На выставке представлены хранитель Екатеринбурга, Кощей Бессмертный, царевна-лягушка, плоскозавр и жирафы, застрявшие в решетке модернизма, и другие работы современных скульпторов и художников.

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