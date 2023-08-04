В центре Екатеринбурга появился мурал о чувствах

Фото: социальные сети фестиваля «Стенограффия»

В центре Екатеринбурга на улице Шейнкмана появился мурал,сделанный в рамках фестиваля «Стенограффия», от московской художницы Полины Головачевой. Арт расположен на доме №45. Его главный герой - человек в смешанных чувствах, лицо которого отражает грусть, смущение и страх. Его окружают насыщенные цвета, которые при всей своей яркости создают ощущение невинности. Однако, у работы нет названия.

- Это метафора табуированных чувств, в которых сложно разобраться, которые сложно принимать и показывать. Именно поэтому у работы нет названия, - рассказали в социальных сетях фестиваля уличного искусства.

Работа выполнена на стене здания и для художницы работа в таком формате проходила впервые.

Ранее мы рассказывали о том, что подземный переход у ТЮЗа преобразился. Его расписал московский художник Vova NOOTK. Мурал назвали «Оранжевый маршрут». Там изобразили комикс с известными образами и символами Екатеринбурга.

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