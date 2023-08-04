Трехдневное отключение воды началось в четырех районах Нижнего Тагила
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 4 по 6 августа в нескольких районах Нижнего Тагила полностью отключат воду. В указанный период на Черноисточинском гидроузле пройдут ремонтные работы. Это повлияет на водоснабжение в Дзержинском районе, Гальяно-Горбуновском массиве, микрорайонах Руш и Горбуново, а также в Черноисточинске.
- Отключение воды необходимо для остановки Черноисточинского гидроузла – ремонта и очистки его оборудования, а также для реконструкции аварийной трубы, - сообщают в Администрации Нижнего Тагила.
Также мэрия города анонсировала график привоза воды для жителей домов, в которых три дня не будет воды.
Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала, что из-за отключения воды будут закрыты несколько детских садов в микрорайоне Гальянка. На это время в дошкольных учреждениях №211, 145, 32, 33, 179 и 143 откроют дежурные группы.
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