В Нижнем Тагиле на постройке энергосетей появился арт-объект

Фото: социальные сети Администрации Нижнего Тагила

Пока в Екатеринбурге вовсю проходит фестиваль уличного искусства «Стенограффия», жители Нижнего Тагила тоже украшают город арт-объектами. Преподаватели детской художественной школы №2 решили украсить серую и неприглядную техническую постройку энергосетей. Женщины нарисовали «Времена года» с каждой стороны сооружения.

- Теперь новый арт-объект радует жителей Алтайского микрорайона и всех автолюбителей, проезжающих через перекресток улиц Юности и Алтайская, - сообщают в социальных сетях Администрации Нижнего Тагила.

Идею предложил глава города Владислав Пинаев во время объезда Дзержинского района.

Ранее мы рассказывали, что в Екатеринбурге начали ремонтировать «Стену Цоя» - подземный переход на Плотинке. Сейчас там снимают старое поврежденное покрытие, позже там появятся изображения музыканта Виктора Цоя, а также сюжеты с участием легенд Свердловского рок-клуба и современных рок-групп Екатеринбурга. Это будет одна из работ, сделанных в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA.

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