В 2023 году «Почетных граждан» Екатеринбурга станет больше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году, в честь 300-летия Екатеринбурга, «Почетных граждан» города станет больше. Почетное звание обычно получал один человек накануне Дня города. В этом году известно уже о четырех кандидатах на эту награду: владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский, президент Группы «Синара» Михаил Ходоровский, гендиректор АО «ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов и преподаватель химии гимназии № 9 Сергей Москвин.

- Окончательное решение депутаты примут на заседании Екатеринбургской городской Думы, которое состоится 8 августа, сообщили в Екатеринбургской городской Думе.

В честь юбилея города планируют наградить до десяти человек.

Также, в этом году награждение планируют провести накануне перед исторической датой основания города - 18 ноября.

За все 299 лет звание «Почетного гражданина города Екатеринбурга» получили 93 человека. Среди них ученые, художники, актеры, врачи, спортсмены и другие люди, которые помогли городу стать таким, каким его видят нынешние жители.

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