В Екатеринбурге на перекрестке столкнулись две легковушки

На место ЧП приехали пожарные и скорая. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге днем 4 августа случилось ДТП на перекрестке улиц Большакова и Серова. Как рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец происшествия, столкновение двух легковушек произошло на середине проезжей части, из-за чего машинам пришлось долгое время объезжать аварию.

- Первым прибыли пожарные, затем скорая помощь. Жертв вроде бы нет, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец аварии.

- Шкода ехала по улице Большакова со стороны 8 Марта, при левом повороте водитель не пропустил Hyundai . Водитель Hyundai пострадал, его повезли в 24 больницу, - рассказали в Госавтоинспекции города «КП-Екатеринбург».

Также вечером 3 августа произошло ДТП в микрорайоне Солнечный. В нем пострадал трехлетний ребенок. Водитель Lifan Solano наехал на ребенка, когда тот проезжал по пешеходному переходу на беговеле. Мальчик гулял в это время с отцом.

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