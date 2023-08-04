В Нижнем Тагиле на нелегальной аренде поймали около сотни человек

Собственники не отчитывались о доходах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Тагиле 98 владельцев квартир попались на том, что сдавали в аренду квадратные метры нелегально. Они не отчитывались о своих доходах со сдачи квартир, за что их ждут штрафы, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на межрайонную инспекцию ФНС №16 по Свердловской области.

- В 2022 году зафиксировали 98 случаев, когда горожане не отчитались о доходе со сдачи имущества. Их вынуждают сдать декларацию, а еще назначают штрафы и пени, - уточняют изданию в ФНС №16.

Сотрудники выявляют серую схему сдачи жилья, работая с полицией, властями и управляющими компаниями, также реагируют на жалобы и претензии от соседей.

Однако в последнее время, арендодатели решают выходить из серой зоны. Так, по данным на 1 июля в налоговую поступило 324 декларации от арендодателей.

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