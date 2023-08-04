В Екатеринбурге ленивые соседи доводят жильцов и не выбрасывают мусор

Жильцы возмущены чужим мусором во дворах. Фото: Telegram-канал "Злой Екатеринбург"

На Старой Сортировке в Екатеринбурге местные жильцы возмутились поведению соседей. По их словам, семья, проживающая на проспекте Седова, регулярно выбрасывает мусор в клумбы и дворы, не донося до мусорных баков.

- На Седова все дворы этими пакетами завалены. Аллею для людей облагородили, но и там умудряются нагадить. Просто бомбит уже, - пожаловалась на местных жителей девушка Наталья Telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

На фотографиях, которые Наталья прикрепила к посту, видно, что полные мусорные пакеты можно встретить не только на газоне, но и на пешеходном тротуаре. Также, по словам возмущенной девушки, чужой мусор часто появляется и в соседних дворах.

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