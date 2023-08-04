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НовостиОбщество4 августа 2023 12:49

Екатеринбург вошел в топ самых комфортных городов для велосипедистов

Уральская столица заняла в списке третье место
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Екатеринбург оказался городом велосипедистов

Екатеринбург оказался городом велосипедистов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург занял третье место в рейтинге самых комфортных городов для езды на велосипеде. Таков итог исследования, проведенный компанией 2ГИС.

Специалисты в процессе исследования подсчитали протяженность сети велодорожек в крупных городах, наличие и качество разметки.

На первом месте рейтинга оказалась Москва, где есть 405 километров велодорожек, далее идет Санкт-Петербург – 140 километров, на третьей строчке - Екатеринбург, где 53 километра велодорожек. Далее идут Уфа и Омск.

В Москве насчитали 9 494 велопарковки, в Санкт-Петербурге их 8 096, а в Екатеринбурге – 2 067.