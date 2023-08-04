Ученика закрытой уральской школы отпустили на каникулы после расписки

Ранее на директора школы завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученика закрытой уральской школы № 124 отпустили на каникулы после расписки. Как стало известно «КП-Екатеринбург», в школе № 124, где учеников обвинили в насилии над мальчиком, пытаются откреститься от громкой истории. По словам адвоката Георгия Краснова, это лишь еще больше указывает на то, что в закрытом учреждении нарушались права детей.

- Достоверно знаю, что детей собирали и просили отрицать факты насилия над учениками. Одного из них отпустили на каникулы с условием, что напишет расписку. Якобы ничего не было и претензий нет, - пояснил Георгий Краснов.

Ранее стало известно, что двух учеников школы обвинили в насилии над 12-летним мальчиком. На время следствия 15-летнего Александра и 16-летнего Даниила (имена изменены. - Прим. ред.) отправили в Кировградскую колонию для несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера».

На директора заведения Наталью Поддубную завели уголовное дело по статье 293 УК «Халатность».

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