Жители Екатеринбурга рискуют остаться без новых общественных туалетов

Новые туалеты должны были установить в центре города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге может перенестись установка общественных туалетов в центре города. Все дело в том, что мэрия города расторгла договор с подрядчиком, который должен был установить туалеты.

Новые кабинки должны были появиться в Екатеринбурге в середине июля, однако их все еще не видно.

- Расторжение ведется в связи с неисполнением подрядной организацией обязанностей по контракту по поставке туалетных модулей. Будет выполнено повторное размещение муниципального заказа на поставку туалетных модулей, - объяснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе городской администрации.

Впервые о новых общественных туалетах заговорили еще в середине мая этого года. Предполагалось, что всего их в Екатеринбурге появится восемь штук: в Историческом сквере, у Театра драмы, возле ККТ «Космос», гимназии №9.

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