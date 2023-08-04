Светящийся навес на улице Вайнера оставят после Дня города на несколько лет

Навес с гирляндами разместили в самом центре Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Светящийся навес, расположенный на улице Вайнера в Екатеринбурге, не будут демонтировать после окончания празднования 300-летия уральской столицы. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в администрации города.

- Он простоит несколько лет. Сколько конкретно - будет зависеть от его эксплуатационных характеристик. Пока речь о двух-трех годах, - рассказали «КП-Екатеринбург» в мэрии города.

Отметим, что к юбилею Екатеринбурга на улицах города разместили десятки арт-объектов. Юбилей уральская столица отметит шумно на протяжении двух недель.